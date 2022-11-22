В Мордовии выявлен факт незаконной охоты

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Егерь сообщил в полицию о незаконном отстреле зверя.

При осмотре места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы ММО МВД России «Краснослободский» были обнаружены останки животного и следы автомобильных шин транспортного средства, на котором увезли тушу зверя.

По предварительным данным, государству причинен ущерб на сумму 370 000 рублей.

Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, с причинением крупного ущерба, в отношении животных, охота на которых полностью запрещена».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, по делу проводится проверка.