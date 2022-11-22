До пяти лет колонии грозит жителям Саранска за кражи в Пензе колпаков автомобилей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как выяснилось, двое жителей Саранска 2002 и 2003 годов рождения прибыли в Пензу 10 ноября для совершения краж.

Погрузив похищенное в автомобиль, они выехали на трассу.

При проверке документов сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительное поведение молодых людей.

Задержанные дали признательные показания и раскаялись в содеянном.

Следственным отделом ОП №4 УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

После проведения необходимых экспертиз похищенные колпаки будут переданы законам владельцам.