До пяти лет колонии грозит жителям Саранска за кражи в Пензе колпаков автомобилей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Как выяснилось, двое жителей Саранска 2002 и 2003 годов рождения прибыли в Пензу 10 ноября для совершения краж.
Погрузив похищенное в автомобиль, они выехали на трассу.
При проверке документов сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительное поведение молодых людей.
Задержанные дали признательные показания и раскаялись в содеянном.
Следственным отделом ОП №4 УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
После проведения необходимых экспертиз похищенные колпаки будут переданы законам владельцам.