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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 8:59

В Мордовии фельдшер «скорой» перечислила мошенникам более 670 тысяч рублей

Сомнения 51-летней женщины развеяло присланное в мессенджере фото удостоверения сотрудника нацбанка
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, по факту мошенничества сотрудниками уголовного розыска ММО МВД России «Ардатовский» проводится проверка.

Полицейским фельдшер рассказала, что днём ей поступил звонок якобы от представителя банка, который сообщил: мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Женщина объяснила, что заявку на получение займа не подавала и отказалась следовать каким-либо инструкциям.

После очередного звонка незнакомец прислал ей в мессенджере фотографию своего служебного удостоверения сотрудника нацбанка и порекомендовал срочно перечислить сбережения на «безопасный счет». Что она и сделала.

После этого незнакомец сразу перестал выходить на связь.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению.