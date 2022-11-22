В Мордовии фельдшер «скорой» перечислила мошенникам более 670 тысяч рублей

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, по факту мошенничества сотрудниками уголовного розыска ММО МВД России «Ардатовский» проводится проверка.

Полицейским фельдшер рассказала, что днём ей поступил звонок якобы от представителя банка, который сообщил: мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Женщина объяснила, что заявку на получение займа не подавала и отказалась следовать каким-либо инструкциям.

После очередного звонка незнакомец прислал ей в мессенджере фотографию своего служебного удостоверения сотрудника нацбанка и порекомендовал срочно перечислить сбережения на «безопасный счет». Что она и сделала.

После этого незнакомец сразу перестал выходить на связь.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению.