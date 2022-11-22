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НовостиЭкономика22 ноября 2022 6:30

Глава Пензенской области провёл рабочую встречу с председателем комитета Совета Федерации

Олег Мельниченко и Александр Двойных обсудили вопросы развития АПК и соблюдения экологических требований законодательства
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Встреча прошла в рамках рабочего визита в регион представителей комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ Федерального Собрания РФ, в понедельник, 21 ноября.

Губернатор отметил, что за последнее десятилетие пензенский АПК стал флагманом областной экономики – сельское хозяйство даёт 20% валового регионального продукта, производство пищевых продуктов – 9%.

«По итогам уборочной кампании наш регион – лидер в ПФО – по урожайности зерновых и зернобобовых культур: 39,5 центнера с гектара. Обмолочено 3,2 млн тонн зерновых. Такие показатели были достигнуты всего трижды в истории Пензенской области», - поделился достижениями региона Олег Мельниченко.

В ходе рабочей встречи также обсуждались вопросы соблюдения экологических требований законодательства.