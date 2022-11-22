За 16 смертельных ударов житель Нижнеломовского района приговорен к восьми годам колонии

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Собранные Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения мужчине приговора за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый 6 августа пришел к односельчанину и начал предъявлять претензии за высказанные им накануне нецензурные выражения, после чего нанес не менее шестнадцати ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего.

Мужчина 1975 года рождения скончался 11 августа от полученной травмы живота.

Житель Нижнеломовского района в ходе следствия содержался под стражей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.