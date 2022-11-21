ВТБ в Пензенской области нарастил кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса более чем на треть

ВТБ в Пензенской области по итогам работы за 9 месяцев нарастил
кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 38%, до 16 млрд
рублей. Портфель привлеченных средств клиентов СМБ достиг на 1 октября
12,4 млрд рублей, показав прирост с начала года на 20%.
Основным драйвером роста кредитного портфеля СМБ стало финансирование
предприятий жилищного и коммерческого строительства. С начала года портфель
кредитов этого сектора вырос на 84% и составил 7,8 млрд рублей. Основная доля
в нем – свыше 6,5 млрд рублей - приходится на проектное финансирование. С
ведущими застройщиками Пензенской области на сегодняшний день заключено
14 кредитных договоров на общую сумму, превышающую 13,2 млрд рублей.
Значимым направлением работы банка в регионе традиционно является
финансирование предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства.
По итогам 9 месяцев портфель кредитов по этим отраслевым сегментам
сохранился на уровне 3 млрд рублей. На третьем месте по объему кредитования
- предприятия торговли, кредитный портфель которых на отчетную дату превысил
1,5 млрд рублей.
Гарантийный портфель СМБ вырос с начала года на 60%, до 943 млн рублей.
Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса в
Пензенской области по итогам работы за 9 месяцев составил 12,4 млрд рублей
(+20% к началу года).
«В новых экономических условиях региональный бизнес продолжает привлекать
заемное финансирование для реализации своих проектов и активно использовать
инструменты расчетного-кассового обслуживания. За 9 месяцев клиентская база
предприятий СМБ выросла на 15%, число предпринимателей, выбравших ВТБ в
качестве своего расчетного банка, достигло 6,5 тысяч. В кредитовании мы видим
высокий спрос бизнес-структур региона на льготное финансирование. За январь –
октябрь текущего года предоставлено льготных кредитов на сумму более 7,8 млрд
рублей, на них приходится 42% от общего объёма кредитного портфеля
подразделения», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области
Денис Педай.
Денис Педай отметил, что наиболее востребованным инструментом господдержки
у предприятий Пензенской области стала программа Минсельхоза, благодаря
которой бизнес региона получил финансовую помощь более чем на 4 млрд
рублей. На втором месте – программа Минэкономразвития «1764», портфель
кредитов по которой на отчетную дату превысил 2,2 млрд рублей.