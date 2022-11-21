ВТБ в Пензенской области нарастил кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса более чем на треть

ВТБ в Пензенской области по итогам работы за 9 месяцев нарастил

кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 38%, до 16 млрд

рублей. Портфель привлеченных средств клиентов СМБ достиг на 1 октября

12,4 млрд рублей, показав прирост с начала года на 20%.

Основным драйвером роста кредитного портфеля СМБ стало финансирование

предприятий жилищного и коммерческого строительства. С начала года портфель

кредитов этого сектора вырос на 84% и составил 7,8 млрд рублей. Основная доля

в нем – свыше 6,5 млрд рублей - приходится на проектное финансирование. С

ведущими застройщиками Пензенской области на сегодняшний день заключено

14 кредитных договоров на общую сумму, превышающую 13,2 млрд рублей.

Значимым направлением работы банка в регионе традиционно является

финансирование предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства.

По итогам 9 месяцев портфель кредитов по этим отраслевым сегментам

сохранился на уровне 3 млрд рублей. На третьем месте по объему кредитования

- предприятия торговли, кредитный портфель которых на отчетную дату превысил

1,5 млрд рублей.

Гарантийный портфель СМБ вырос с начала года на 60%, до 943 млн рублей.

Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса в

Пензенской области по итогам работы за 9 месяцев составил 12,4 млрд рублей

(+20% к началу года).

«В новых экономических условиях региональный бизнес продолжает привлекать

заемное финансирование для реализации своих проектов и активно использовать

инструменты расчетного-кассового обслуживания. За 9 месяцев клиентская база

предприятий СМБ выросла на 15%, число предпринимателей, выбравших ВТБ в

качестве своего расчетного банка, достигло 6,5 тысяч. В кредитовании мы видим

высокий спрос бизнес-структур региона на льготное финансирование. За январь –

октябрь текущего года предоставлено льготных кредитов на сумму более 7,8 млрд

рублей, на них приходится 42% от общего объёма кредитного портфеля

подразделения», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области

Денис Педай.

Денис Педай отметил, что наиболее востребованным инструментом господдержки

у предприятий Пензенской области стала программа Минсельхоза, благодаря

которой бизнес региона получил финансовую помощь более чем на 4 млрд

рублей. На втором месте – программа Минэкономразвития «1764», портфель

кредитов по которой на отчетную дату превысил 2,2 млрд рублей.