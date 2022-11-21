За кражу денег с банковской карты 20-летней девушки пензенцу грозит до шести лет колонии

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по г. Пензе был установлен пензенец 1984 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что списал деньги с карты, оплатив покупки в различных магазинах Пензы.

В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.