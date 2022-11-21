В Пензе более 40 человек приняли участие в акции «Донор в белом халате»

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Сотрудники лечебных учреждений принимают активное участие в донорском движении. Всегда отрадно отмечать отличную организацию донорской акции с участием медицинских сотрудников», - отмечает главный врач Центра крови Татьяна Крылова.

В акции «Донор в белых халатах» приняли участие более 40 человек. Заготовлено около 20 литров цельной донорской крови.

Вся кровь, заготовленная в ходе этого мероприятия, будет исследована, переработана на компоненты, и передана в лечебные учреждения региона.