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НовостиСпорт21 ноября 2022 8:27

Пензенские пловцы завоевали медали в первый день чемпионата России

Он стартовал 20 ноября в Казани в рамках международных соревнований «Игры дружбы»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области.

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области.

Пензенскую область на данных стартах представляет 31 пловец.

В первый день соревнований наши спортсмены выиграли две медали.

В заплыве на дистанции 200 м, баттерфляй, воспитанник СШОР «Союз» г. Заречного Александр Харланов занял первое место. Он финишировал с результатом 1:50.44. Тренер Александра – Сергей Мельников.

Бронзовую медаль на этой же дистанции занял воспитанник пензенской областной СШОР водных видов спорта Егор Павлов. Егор проплыл 200 м, показав время 1:51.37. Тренер Егора – Наталья Абрамова.

Второе место в этом заплыве занял представитель Самарской области Александр Кудашев – 1:51.35.

Соревнования продлятся до 25 ноября.