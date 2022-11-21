Приглашенной в гости женщине 23-летний пензенец нанес телесные повреждения средней тяжести

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Участковыми отдела полиции №3 УМВД России по г. Пензе был установлен пензенец 1999 года рождения, причастный к совершению преступления.

Как выяснили полицейские, мужчина пригласил к себе в гости знакомую 1980 года рождения, где у них возникла ссора. Во время конфликта злоумышленник нанес женщине телесные повреждения средней тяжести женщине.

Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.