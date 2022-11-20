В Мордовии решено снести постройки, мешающие доступу к водному объекту общего пользования

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, собственник, расположенного в с. Инсар-Акшино земельного участка, прилегающего к водному объекту, допустил нарушения водного и земельного законодательства.

В прибрежной защитной полосе и частично на землях, госсобственность на которые не разграничена, гражданин соорудил постройки за пределами принадлежащего ему на праве собственности земельного участка, Разрешение на возведение построек не выдавалось.

С целью устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о сносе хозпостроек, ограждений и приведении береговой полосы поверхностного водного объекта в пригодное для использования состояние.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.