Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 ноября 2022 11:58

В Мордовии решено снести постройки, мешающие доступу к водному объекту общего пользования

Суд удовлетворил требования Рузаевской межрайонной прокуратуры, проверившей информацию СМИ об ограничении доступа граждан к водному объекту вдоль левого берега пруда, на реке Урляй
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, собственник, расположенного в с. Инсар-Акшино земельного участка, прилегающего к водному объекту, допустил нарушения водного и земельного законодательства.

В прибрежной защитной полосе и частично на землях, госсобственность на которые не разграничена, гражданин соорудил постройки за пределами принадлежащего ему на праве собственности земельного участка, Разрешение на возведение построек не выдавалось.

С целью устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о сносе хозпостроек, ограждений и приведении береговой полосы поверхностного водного объекта в пригодное для использования состояние.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.