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НовостиОбщество20 ноября 2022 8:07

Житель Саранска оштрафован за неоднократное размещение в соцсети нацистской символики

Пять изображений, публично демонстрирующих нацистскую символику и атрибутику, обнаружили на его странице сотрудники ЦПЭ МВД по Республике Мордовия в ходе мониторинга интернет-ресурса «Вконтакте»
Виктор ВИКТОРОВ

Указанные записи находились в открытом доступе для неограниченного круга пользователей.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, полицейские установили личность распространителя запрещенных публикаций. Им оказался 26-летний житель Саранска.

Составлено пять административных протоколов по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, пропаганда либо демонстрация которых запрещены федеральными законами».

Суд признал его виновным в совершении административных правонарушений. Назначено наказание в виде штрафов в размере по 1 тысяче рублей, соответственно.