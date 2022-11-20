Пензенская пловчиха Мария Латрицкая завоевала три золотых медали на Кубке России

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

На данных стартах воспитанница спортивно-адаптивной школы Пензенской области, мастер спорта России международного класса Мария Латрицкая завоевала три золотых медали.

Мария финишировала первой на дистанциях 100 метров брассом, 50 и 100 метров вольным стилем.

Наставник Марии – Заслуженный тренер России Галина Вячеславовна Долгова.

Всего в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов с нарушением зрения из Российской Федерации, а также пловцы из Беларуси.