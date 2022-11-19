В Мордовии следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре в селе Паньжа

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
Жилой дом в селе Паньжа загорелся днем 18 ноября.
После ликвидации возгорания обнаружен погибший хозяин жилища. По имеющейся информации, он проживал один.
На теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего пожара. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.