В Мордовии следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре в селе Паньжа

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Жилой дом в селе Паньжа загорелся днем 18 ноября.

После ликвидации возгорания обнаружен погибший хозяин жилища. По имеющейся информации, он проживал один.

На теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего пожара. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.