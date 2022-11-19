Поздравление Председателя Законодательного Собрания Пензенской области с Днем ракетных войск и артиллерии

Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы вспоминаем события 19 ноября 1942 года, когда с артподготовки началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

Ракетные войска и артиллерия являются гордостью российской армии, остаются основной силой для достижения победы на поле боя. Благодаря появлению передовой техники, современным ракетным комплексам, способным поразить противника на больших расстояниях, заметно изменился ход ведения боевых действий. Применение новых видов оружия требует высокого уровня подготовки, глубоких инженерных знаний.

В наши дни воины-артиллеристы успешно выполняют задачу по обеспечению безопасности нашей Родины, участвуя в специальной военной операции, проявляют мужество и героизм, верность воинскому долгу.

Военнослужащие бережно хранят и приумножают традиции, заложенные поколениями своих предшественников.

Спасибо вам за службу, профессиональное мастерство и готовность встать на защиту Отечества! Успехов вам в ратном труде, счастья вашим семьям!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области В.Н. Супиков