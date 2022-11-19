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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 9:32

Следствие сообщило подробности пожара на улице Титова в Пензе

Погибший мужчина проживал один
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

СУ СК по Пензенской области проводит доследственную проверку по факту пожара на улице Титова. Напоминаем вам, что инцидент произошел 18 ноября около часа ночи.

Пожар возник в двухкомнатной квартире на последнем этаже. В ходе тушения в жилой комнате было найдено тело хозяина дома 1954 года рождения.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг пожара находился в той же комнате, где нашли погибшего.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз. Проверка продолжается.