В Пензенскую область поступил препарат «Эвушелд» для профилактики коронавируса

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

Препарат предназначен для лиц с хроническими заболеваниями с повышенным риском заражения COVID-19, а также неадекватного реагирования на активную иммунизацию.

Также в медицинские организации области началось распределение вакцины «Гриппол +» для вакцинации взрослого населения из групп риска против гриппа. 75 тысяч доз вакцины закуплены за счет средств регионального бюджета.

«Группы риска – лица старше 60 лет, больные онкологическими заболеваниями, пациенты с хронической обструктивной болезнью легких, педагоги, а также представители социальной сферы и транспорта – представляют собой наиболее уязвимую по заболеваемости гриппом и ОРВИ группу и подлежат первоочередной вакцинации», – говорит заместитель министра Марина Воробьева.

Напомним, чтобы получить устойчивый иммунитет в преддверии предстоящего эпидсезона, прививку от гриппа лучше всего необходимо успеть сделать в срок до 1 декабря.

На сегодняшний день охват вакцинацией жителей области от запланированных составляет 49,45%.