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НовостиЗдоровье19 ноября 2022 8:53

В Пензенскую область поступил препарат «Эвушелд» для профилактики коронавируса

125 комплектов препарата «Эвушелд» закуплены за счет средств федерального бюджета
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

Препарат предназначен для лиц с хроническими заболеваниями с повышенным риском заражения COVID-19, а также неадекватного реагирования на активную иммунизацию.

Также в медицинские организации области началось распределение вакцины «Гриппол +» для вакцинации взрослого населения из групп риска против гриппа. 75 тысяч доз вакцины закуплены за счет средств регионального бюджета.

«Группы риска – лица старше 60 лет, больные онкологическими заболеваниями, пациенты с хронической обструктивной болезнью легких, педагоги, а также представители социальной сферы и транспорта – представляют собой наиболее уязвимую по заболеваемости гриппом и ОРВИ группу и подлежат первоочередной вакцинации», – говорит заместитель министра Марина Воробьева.

Напомним, чтобы получить устойчивый иммунитет в преддверии предстоящего эпидсезона, прививку от гриппа лучше всего необходимо успеть сделать в срок до 1 декабря.

На сегодняшний день охват вакцинацией жителей области от запланированных составляет 49,45%.