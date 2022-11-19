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НовостиОбщество19 ноября 2022 8:22

Депутат Олег Кочетков помог организовать концерт с участием инклюзивных коллективов

За неравнодушие и поддержку парламентария поблагодарили представители администрации МБУ «Центр культуры и досуга»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Председатель комитета по промышленной политике Законодательного Собрания Пензенской области Олег Кочетков оказал спонсорскую помощь в проведении юбилейного концерта «Остаюсь, чтобы жить». В нем приняли участие инклюзивные коллективы из «Квартала Луи».

«Ваша поддержка и забота способствуют социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе, мотивируют детей-инвалидов на дальнейшее развитие их талантов, вселяют чувство востребованности и уверенности в завтрашнем дне», – подчеркнули представители ЦКД.