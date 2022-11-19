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НовостиОбщество19 ноября 2022 5:47

Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем ракетных войск и артиллерии

Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Артиллеристы вписали яркие страницы в героическую летопись Отчизны, они - гордость Вооруженных Сил, надежная основа их огневой мощи.

Одно из важнейших составляющих таких достижений – высокообразованные офицерские кадры, преданные избранному делу, патриоты великой Родины.

Используя новейшие достижения науки и техники, в Пензенской области на протяжении долгих лет готовят замечательных специалистов военного дела. В их числе - генералы, командиры воинских частей, известные ученые и педагоги, разработчики и испытатели современного вооружения.

Наследники ратной славы дедов и отцов, многие молодые уроженцы Сурского края сегодня самоотверженно борются с неонацизмом на Украине. Уверен, что благодаря мужеству, стойкости и отваге наших воинов все цели спецоперации будут обязательно достигнуты.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, дальнейших успехов в служении Отечеству!