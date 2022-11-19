Пензенские ватерполисты приняли участие в I туре первенства России

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В соревнованиях приняла участие сборная команда Пензенской области под руководством старшего тренера Севостьянова Сергея. 11 спортсменов пензенской областной СШ водных видов спорта 2008-2009 годов рождения в течение 5 дней провели 6 игр.

Встреча с командой «Кинеф-2» г. Кириши (Ленинградская область) завершилась с ничейным результатом - 10-10. В двух поединках пензенцы одержали победы: над командой «Юникс» из Новосибирска со счетом 13-9 и командой «Керамик» из Балашихи (Московская область) - 15-2.

К сожалению, в трех встречах пензенские спортсмены уступили соперникам - СШОР «Экран-2» (8-5), Сборной ШЛЛ Санкт-Петербург (14-6) и команде «Заря» из города Дзержинска (10-3).

По итогам тура в копилке сборной Пензенской области по водному поло среди юношей до 16 лет – 5 очков.

В текущем спортивном сезоне 2022-2023 гг. пензенским спортсменам предстоит участие еще в 3-х турах первенства.