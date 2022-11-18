В Законодательном Собрании Пензенской области состоялось первое заседание Молодежного парламента

Открывая мероприятия, спикер регионального парламента отметил, что быть молодым депутатом - это не только почетно, но и очень ответственно.

- Для этого недостаточно получить диплом юриста или менеджера. Нужно, прежде всего, то, что называется социальной зрелостью. Это вам даст Молодежный парламент, - подчеркнул Вадим Супиков.

В ходе заседания председателем Молодежного парламента был избран Антон Павлуткин. Его замом стала Анастасия Любишина, а секретарем - Кристина Бойко.

Также участники заседания обсудили внесение изменений в Регламент Молодежного парламента: были созданы четыре новых комитета, а также пресс-служба.

Завершая работу заседания, председатель Законодательного Собрания напомнил об основных целях парламентской деятельности.

- Главная наша задача - повышать качество жизни жителей региона, - добавил Вадим Супиков.