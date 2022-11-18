Пензенская прокуратура поправила чиновников, не выделяющих земельные участки многодетным семьям

Карикатура Катерины Мартинович (архив «КП»)

Органы местного самоуправления сформировали для них 453 предложения.

На этом, собственно, позитивные новости по теме закончились.

Что же предложили чиновники семьям с детьми под индивидуальное жилищное строительство?

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, в Малосердобинском районе на официальном сайте органа местного самоуправления перечень таких участков просто не был размещен.

В ходе проверки прокуратура выявила, что 7 образованных администрацией района земельных участков для многодетных семей не были обеспечены объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Аналогичные недостатки выявили прокуроры еще в 20-ти образованных органами местного самоуправления земельных участках в Пензенском, Кузнецком и Шемышейском районах. С целью их устранения внесены акты прокурорского реагирования.

Благодаря прокурорскому вмешательству, пресечены нарушения прав многодетных семей на получение мер поддержки от государства.

Как установил прокурор Камешкирского района, администрация Лапшовского сельсовета неправомерно отказала многодетной семье в постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, чем лишила ее возможности получения социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

При рассмотрении заявления многодетной семьи администрация поселения проигнорировала положения правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и отказала в постановке на соответствующий учет в связи с непредставлением сведений о полученных доходах. Однако критерий финансовой обеспеченности в рамках данного вида социальной поддержки оценке не подлежал.

По представлению прокурора района многодетная семья поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, что позволит ей получить выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Администрация Бессоновского сельсовета вынесла постановление об отказе в удовлетворении заявления многодетной семьи о признании ее малоимущей и принятии на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях. Основанием послужило якобы превышение нормативно установленного размера стоимости недвижимости семьи. Хотя ее цена должна была устанавливаться на основании кадастровой стоимости, а не рыночной.

По протесту прокурора Бессоновского района незаконное постановление органа местного самоуправления отменено, многодетная семья поставлена на соответствующий учет, замглавы администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.

Прокуроры Бессоновского, Вадинского, Земетчинского, Колышлейского, Пензенского и иных районов, Нижнеломовский межрайонный прокурор выявили незаконные нормы в административных регламентах предоставления услуги по постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, обладающих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

Нормативные акты не содержали исчерпывающего перечня документов, представляемых совместно с заявлением о постановке на учет, необоснованно возлагали на граждан обязанность представлять в уполномоченные органы излишние документы. На основании актов прокурорского реагирования регламенты приведены в соответствие с требованиями законодательства.

Что тут сказать - печальную картину представляет из себя спектр чиновничьих ухищрений для оттягивания постановки многодетных семей на учет для бесплатного получения земельных участков.

Особенно на фоне ранее выявленных прокуратурой области многочисленных нарушений администрациями районов земельного законодательства с анекдотичными примерами оформления в аренду участка земли (дна реки, пруда), придорожных участков федеральной трассы.