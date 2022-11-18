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НовостиНедвижимость18 ноября 2022 15:31

Мэр Пензы Александр Басенко провел выездное совещание по вопросам уборки снега

Глава городской администрации дал оценку деятельности управляющих компаний
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как показал осмотр, ситуация может кардинально отличаться буквально в соседнем дворе. Яркий пример – улица Мира. ТСЖ дома №25 оперативно устранили последствия снегопада. А вот их коллеги из дома №27, к сожалению, оказались менее старательными, и в результате участники совещания обнаружили в их дворе небольшие завалы.

Заваленный снегом въезд во двор, колея на дорогах, уборка, выполненная лишь частично, и многое другое обнаружились в разных частях города. Мэр Пензы поручил организовать совещания и привлечь недобросовестные «управляйки» к ответственности – вплоть до лишения лицензии.

По результатам инспекционного выезда он призвал усилить контроль за деятельностью обслуживающих организаций в части содержания территорий в зимний период.