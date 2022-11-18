Мэр Пензы Александр Басенко провел выездное совещание по вопросам уборки снега

Как показал осмотр, ситуация может кардинально отличаться буквально в соседнем дворе. Яркий пример – улица Мира. ТСЖ дома №25 оперативно устранили последствия снегопада. А вот их коллеги из дома №27, к сожалению, оказались менее старательными, и в результате участники совещания обнаружили в их дворе небольшие завалы.

Заваленный снегом въезд во двор, колея на дорогах, уборка, выполненная лишь частично, и многое другое обнаружились в разных частях города. Мэр Пензы поручил организовать совещания и привлечь недобросовестные «управляйки» к ответственности – вплоть до лишения лицензии.

По результатам инспекционного выезда он призвал усилить контроль за деятельностью обслуживающих организаций в части содержания территорий в зимний период.