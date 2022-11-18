В некоторых школах Пензы для младшеклассников организовано бесплатное двухразовое питание

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Бесплатное питание школьников - одна из мер социальной поддержки семей с детьми.

В соответствии с постановлением правительства РФ бесплатное горячее питание предоставляется всем ученикам с 1 по 4 класс без исключения.

Средства на эти цели выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Вместе с тем, бывает, что из-за пропуска детьми занятий по болезни, из-за увеличения каникулярных дней, карантинов и по другим причинам, выделенные средства используются не в полном объеме.

Появившиеся в результате такой экономии средства разрешено использовать на увеличение кратности бесплатного питания учеников младших классов.

Этой возможностью воспользовались многие школы Пензы. Вместо положенного гарантированного бесплатного одноразового горячего питания, периодически организуют двухразовое питание для учеников 1–4 классов.

В некоторых школах уже с сентября дети получают не только бесплатные завтраки, но и обеды, что позволяет родителям экономить семейный бюджет.