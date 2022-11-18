Губернатор Олег Мельниченко раскритиковал состояние дорог после снегопада

Критика была озвучена сегодня в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

- Вчера возвращался из командировки из Нижнего Новгорода и заметил, что состояние дорог ужасное. Чуть в сторону от трассы – и машины встали, - заявил губернатор. - Буду практиковать то, что делал в прошлом году – выезжать в районы и оценивать состояние дорог. Вот на это обращаю внимание.

Глава региона также отметил, что в самой Пензе дела обстоят не лучше: если на дорогах снег еще убирают, то во дворах месиво. По итогам совещания губернатор поручил мэру города Александру Басенко провести объезд районов и проверить, как управляющие компании убрали снег во дворах.