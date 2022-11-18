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НовостиЗдоровье18 ноября 2022 7:58

Жители Пензенской области стали меньше курить

Об этом говорят данные Федеральной службы государственной статистики
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как отмечает главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья Ирина Пузракова, курение является одним из факторов, серьезно угрожающих здоровью граждан. По этой причине количество граждан с этой вредной привычкой постоянно отслеживается службами статистики и медицинскими организациями.

В прошлом году распространенность курения среди жителей Пензенской области снизилась на 20%. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в нашем регионе курят около 19% жителей (в 2019 году этот показатель был равен 24%). При этом в Пензенской области зафиксирован достаточно низкий процент курящих женщин – всего 4%.

Специалисты по медицинской профилактике напоминают, что курение вызывает серьезные болезни: рак легких, хронический бронхит, ишемическую болезнь сердце - и способствует их развитию. При этом курильщик вредит не только своему здоровью, но и здоровью окружающих, отравляя их дымом.