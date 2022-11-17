В Пензенской области следователи устанавливают причины гибели рыбака на реке Уза

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Поскольку он не вернулся домой с рыбалки, родственники сообщили о безвестном исчезновении мужчины в правоохранительные органы.

В результате поисковых мероприятий тело погибшего обнаружено днем 16 ноября водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра. Надувная лодка находилась на глади реки.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти жителя Пензы 1965 года рождения.

При осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.