Олег Мельниченко принимает участие в работе IV съезда ВАРМСУ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В настоящее время идёт подготовка к рассмотрению Госдумой во втором чтении проекта Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«На данном этапе важно сформулировать как можно более конкретно и рационально структуру новой модели единой публичной власти, которая отвечала бы требованиям сегодняшнего дня», - пояснил Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области и первый заместитель Председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития МСУ.

«Наша задача – с учётом мнений коллег, работающих в системе местного самоуправления российских регионов, выработать чёткие позиции, которые помогли бы законодателям создать наиболее эффективную, современную модель устройства единого управления», - подчеркнул глава Пензенской области.

Основное заседание планируется провести во второй половине дня на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области.