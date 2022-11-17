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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:40

Депутат Владимир Вдонин провел прием граждан в Наровчатском районе

Все поступившие вопросы парламентарий взял на контроль
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В числе первых к депутату обратился заместитель директора Наровчатского музея-заповедника с просьбой оказать содействие в издании книги об истории района.

Руководитель местного КЦСОН предложил народному избраннику снова принять участие в традиционной акции по приобретению новогодних подарков для детей из многодетных и социально незащищенных семей.

Кроме того, Владимиру Вдонину поступило обращение представителя ветеранской организации о помощи в проведении мероприятий. Главный редактор районной газеты попросил поддержать пенсионеров и оформить для них подписку на «районку».