Порядок на трассах в Пензенской области этой зимой будут поддерживать с помощью 150 машин

Порядок на дорогах будут обеспечивать 150 единиц спецтехники, оснащенных терминалами ГЛОНАСС. Были закуплены тросы, цепи противоскольжения и жесткие сцепки, с помощью которых службы станут освобождать застрявшие в снегу машины. Для обработок дорог заготовлено 148 тысяч тонн пескосоляной смеси.

Ситуацию на трассах отслеживают с помощью 23 автоматизированных систем метеоконтроля и видеонаблюдения.

Также организована круглосуточная работа диспетчеров ФКУ «Поволжуправтодор». Доложить о внештатной ситуации можно по телефонам (8412) 55-11-04, 8-929-769-49-19.