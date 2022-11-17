В Пензе по факту травмирования работника при обрушении стены траншеи возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Дорожный рабочий ООО в траншее глубиной более 1,5 м, очищал газовую трубу от грунта.

В результате обрушения земли с одной из сторон траншеи потерпевший 1967 года рождения получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Следственным отделом по Первомайскому району Пензы возбуждено уголовное дело по факту получения травмы на производстве работником дорожно-строительной организации (ч. 1 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда.