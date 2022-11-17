В Пензе прошел Всероссийский День самбо

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

На торжественной церемонии открытия к участникам обратилась министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

«Сегодня по всей стране проходит Всероссийский день самбо. Это мероприятие особенно ценно, потому что оно охватывает более 30 тысяч занимающихся самбо в России. Это хороший показатель. Дорогие спортсмены, желаю, чтобы вы верили в себя и слушали своих тренеров – они прикладывают все силы, передают вам свои знания, чтобы вы становились чемпионами».

В соревнованиях приняли участие представители Бессоновского, Городищенского, Нижнеломовского, Никольского и Пачелмского районов, городов Пензы, Заречного и Кузнецка. Спортсмены показали на матах интересную и бескомпромиссную борьбу. За медали боролись атлеты 12-14 лет. Всего около 140 участников.

Победителями в своих весовых категориях стали: Ащеулов Егор (ДЮСШ Нижнеломовского района); Бородин Андрей (МБОУ ДО ДДТ №1 г. Пензы); Алькин Руслан (ДЮСШ Нижнеломовского района);

Емельянов Максим (ДЮСШ №1 им А. М. Хромченко г. Кузнецка); Соколов Иван (СШОР «Русь» г. Заречного); Поздняков Максим ((ДЮСШ Нижнеломовского района); Щепетков Данила (СШОР «Витязь» г. Пензы); Матюшин Владислав (СШОР «Витязь» г. Пензы); Щетинин Иван (СШОР «Русь» г. Заречного); Запяткин Егор (СШОР «Витязь» г. Пензы).