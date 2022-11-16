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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 18:08

В Лунинском районе назначена судмедэкспертиза для выяснения причины смерти мужчины при пожаре

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Возгорание в одной из квартир дома по улице Степана Разина в рабочем поселке Лунино произошло около 21 часа 15 ноября.

После ликвидации пожара погибшим обнаружен хозяин жилища 1956 года рождения. По имеющейся информации, он проживал один.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины и произошедшего пожара. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.