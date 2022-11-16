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НовостиЗдоровье16 ноября 2022 11:58

Пензенский врач-неонатолог расскажет об уходе за недоношенными детьми

Очередной прямой эфир с медицинским специалистом состоится 18 ноября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

17 ноября во всем мире отмечается День недоношенных детей. В этот день врачи стараются информировать как можно больше людей о последствиях преждевременных родов.

18 ноября в сообществах пензенского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» состоится прямой эфир, в ходе которого заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Людмила Филимонова расскажет, как правильно ухаживать за недоношенным ребенком.

Начало трансляции – в 11:00.

Свои вопросы к специалисту можно направить заранее на адрес электронной почты gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту», или же задать в чате в ходе эфира.