Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 8:57

В Пензе создали первый в России токарный станок с отечественной системой программного управления

С его помощью можно осуществлять работы на внутренних и внешних поверхностях, сверлить, нарезать резьбу, обрабатывать металлы и другие материалы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Современный станок был разработан и собран специалистами компании «СтанкоМашСтрой». Их изобретение уже оценил губернатор Олег Мельниченко.

- Свершилось то, о необходимости чего мы говорили на протяжении многих лет. Реальное импортозамещение. И это сделано в Пензе, - отметил глава региона. – Это первый шаг к экономическому суверенитету.

Система числового программного управления для станка была разработана учеными МГТУ «СТАНКИН». Она позволяет оборудованию подстраиваться под любые задачи.