В Пензе создали первый в России токарный станок с отечественной системой программного управления

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Современный станок был разработан и собран специалистами компании «СтанкоМашСтрой». Их изобретение уже оценил губернатор Олег Мельниченко.

- Свершилось то, о необходимости чего мы говорили на протяжении многих лет. Реальное импортозамещение. И это сделано в Пензе, - отметил глава региона. – Это первый шаг к экономическому суверенитету.

Система числового программного управления для станка была разработана учеными МГТУ «СТАНКИН». Она позволяет оборудованию подстраиваться под любые задачи.