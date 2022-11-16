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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:21

Пензенские машиностроители сдали 45 литров крови

Более 100 сотрудников АО «ППО ЭВТ им. В.А.Ревунова» приняли участие в донорской акции «Донор - машиностроитель», проходившей 14 и 15 ноября на территории предприятия
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

Донорская акция проводилась в рамках соглашения между Пензенским областным клиническим центром крови и Пензенским региональным отделением «СоюзМаш России». Доноры, работающие в коллективе АО «ППО ЭВТ им. В.А.Ревунова», ответственно готовятся к донорской сессии и дни донора на предприятии проходят очень активно.

«Потребность в донорской крови есть всегда, поскольку травмы, аварии, ожоги, гематологические заболевания и прочие экстренные ситуации, когда требуется переливание, появляются постоянно, – отмечает руководитель Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова. – Благодаря слаженной работе всех участников донорского движения нашего региона, мы имеем возможность обеспечивать гемокомпонентами всех больных, нуждающихся в трансфузионной терапии, в полном объеме».

В ходе акции выездной бригадой Центра крови заготовлено более 45 литров цельной донорской крови, которая будет разделена на компоненты, обследована и передана в лечебные учреждения региона.