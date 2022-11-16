В Саранске двое мужчин ответят в суде за избиение до смерти своего знакомого

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В результате двое нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения

Оставив жертву, компания продолжила распивать спиртное в гараже. Позже потерпевшего обнаружили на улице без признаков жизни. Мужчины вызвали скорую помощь, однако подъехавшие медицинские работники констатировали смерть пострадавшего. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, потерпевший скончался от тупой закрытой травмы головы.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин в возрасте 33-х и 43-х лет.

Следствием им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.