Пензенец попросил полицейских привезти ему наркотики в честь его дня рождения

Приблизительно в час ночи 13 ноября в дежурной части УМВД по Пензенской области раздался звонок. Звонивший не представился, однако сразу заявил правоохранителям, что у него день рождения, и потребовал в качестве подарка привезти ему наркотики. В случае невыполнения просьбы парень пригрозил взорвать свой дом.

Оперативники сразу же выехали по адресу, который их собеседник сообщил «для курьера», и задержали на месте хозяина квартиры – парня 1997 года рождения. При нем был найден пакет с веществом темного цвета. Позже экспертиза определила, что это опий.

Сейчас парень находится под стражей. В отношении него возбуждены два уголовных дела – одно за хранение наркотиков, другое за заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве.