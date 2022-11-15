Мордовский музей изобразительных искусств отправил в ДНР картины и книги

Фото: Пресс-служба Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи

14 ноября из Мордовии на Донбасс отправился очередной гуманитарный груз. Помимо продуктов, одежды, лекарств, вещей первой необходимости и другого, грузовик привезет в Донецк и подарок от республиканского музея изобразительных искусств им. Степана Эрьзи – 13 картин, написанных современными мордовскими художниками. Полотна войдут в коллекцию художественного музея «Арт-Донбасс».

Как рассказала директор Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи Людмила Нарбекова, в 2018 году в их учреждении состоялась выставка «Пейзажи Донбасса», на открытие которой приехала директор музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко. Тогда они подписали соглашение о сотрудничестве:

- С того моменты мы постоянно находимся на связи с нашими коллегами из ДНР. Знаем, что их здание несколько раз попадало под обстрелы. В таких условиях им было очень непросто сохранить экспонаты, поэтому их пополнение - одна из главных задач музейного сообщества. Это наша общая помощь, с большой любовью к России и новым регионам, вошедшим в ее состав.

Помимо них, из Мордовии в ДНР прислали 15 коробок книг: в их числе не только труды искусствоведов, но и художественная литература. Часть книг будет передана в библиотеки Мелитополя.