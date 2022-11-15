Сотрудники УФСБ и МВД Мордовии задержали подозреваемого в мошенничестве бывшего коллегу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В ноябре текущего года сотрудник полиции под предлогом оказания содействия в вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в размере 200 тысяч рублей у двух знакомых мужчин.

Половину суммы ему перечислили на банковскую карту, а вторая часть ему была передана лично.

После получения денежных средств подозреваемого задержали оперативные сотрудники региональных УФСБ и МВД.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.