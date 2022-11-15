Почти 11 тысяч пензенских семей получают выплаты в связи с рождением первенца

В Пензенской области на выплаты могут рассчитывать малообеспеченные семьи, в которых родились первый, а также третий и последующие дети. На сегодня 10 951 семья получают ежемесячно выплаты за рождение первенцев. Еще 5 911 семьям оказывается поддержка за рождение третьего и последующих детей. Выплаты будут им начисляться до достижения ребенком трех лет.

Право на государственную поддержку имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Пензенской области – 25 490 руб.