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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:46

Почти 11 тысяч пензенских семей получают выплаты в связи с рождением первенца

На поддержку граждан в рамках реализации национального проекта «Демография» в нашем регионе направлено около полутора миллиардов рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В Пензенской области на выплаты могут рассчитывать малообеспеченные семьи, в которых родились первый, а также третий и последующие дети. На сегодня 10 951 семья получают ежемесячно выплаты за рождение первенцев. Еще 5 911 семьям оказывается поддержка за рождение третьего и последующих детей. Выплаты будут им начисляться до достижения ребенком трех лет.

Право на государственную поддержку имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Пензенской области – 25 490 руб.