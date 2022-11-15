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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:04

Пензенские дети смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения

Всех, кто дозвонится до волшебника, ждет подарок
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

18 ноября, в свой день рождения, Дедушка Мороз снова придет в гости в областной драматический театр, где будет ждать поздравлений от девчонок и мальчишек.

А поговорить с волшебником может каждый ребенок – звонки будут приниматься с 16 до 17 часов по телефону 56-47-04 (для иногородних код Пензы – 841-2).

Те, кто дозвонится, получат от Деда Мороза подарок – пригласительные билеты на волшебную сказку «Дюймовочка», которую будут показывать в театре с 24 декабря по 8 января.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников в фойе учреждения начнет работу почта Дедушки Мороза, с помощью которой дети смогут отправить ему свои письма.