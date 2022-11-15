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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 6:02

В Рузаевке в суд направлено дело мужчины, ранившего ножом сотрудника УФСИН и бывшую сожительницу

Также ему предъявлено обвинение в нанесении ударов кирпичом по голове соседу за сделанное замечание и удар ножом другому горожанину – на почве неприязненных отношений
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 27-летнего местного жителя.

Ему предъявлены обвинения в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, умышленном причинении легкого вреда здоровью – 2 эпизода, а также применении насилия в отношении представителя власти.

С ножом он встретил пришедших в дом за документами сотрудника УФСИН и бывшую сожительницу, а проводил после причинения им легкого вреда здоровью.

Вину в совершении инкриминированных деяний обвиняемый признал полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.