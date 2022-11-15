В Пензенской области обсудили условия проживания детей, прибывших из новых регионов РФ и Украины

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В следственном управлении СК России по Пензенской области 14 ноября состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам оказания помощи детям, прибывшим с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины.

Представители аппарата следственного управления, уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области, министерств здравоохранения, образования, труда, социальной защиты и демографии обсудили широкий спектр вопросов - размещение и условия проживания детей, прибывших в Пензенскую область из новых регионов РФ и Украины, оказание им медицинской помощи, получение образования в учебных учреждениях области, организация досуга.

В завершение заседания участники рабочей группы достигли договоренности о проведении совместных мероприятий для детей, обмене информацией между ведомствами, комплексном решении проблем, возникающих у семей с детьми и требующих помощи различных ведомств.