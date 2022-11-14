В Неверкинском районе следователи выясняют причины гибели 80-летней женщины при пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 21 часу 12 ноября в доме по улице Центральной в селе Бигеево Неверкинского района произошел пожар.

В момент возгорания в доме находилась женщина 1942 года рождения. По имеющейся информации, проживала одна.

При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза.

По предварительным данным причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего пожара.

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.