Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды14 ноября 2022 17:55

В Пензе пройдет фестиваль "Гришинский край"

19 и 20 ноября на базе Дворца творчества состоится I Открытый детский фестиваль народной песни, музыки и танца "Гришинский край"
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фестиваль поддерживает талантливых ребят, дает им возможность для дальнейшего развития творческих навыков, а также помогает популяризировать культурное наследие пензенского композитора, педагога, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени и народного артиста РСФСР Октября Васильевича Гришина.

Фестиваль будет проводится в 2 этапа: I этап - 19 ноября конкурсный день. II этап - 20 ноября гала-концерт (выступления лучших исполнителей и почётных гостей).