В Пензе пройдет фестиваль "Гришинский край"

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фестиваль поддерживает талантливых ребят, дает им возможность для дальнейшего развития творческих навыков, а также помогает популяризировать культурное наследие пензенского композитора, педагога, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени и народного артиста РСФСР Октября Васильевича Гришина.

Фестиваль будет проводится в 2 этапа: I этап - 19 ноября конкурсный день. II этап - 20 ноября гала-концерт (выступления лучших исполнителей и почётных гостей).