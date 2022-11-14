Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковые требования прокуратуры республики

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии, Арбитражным судом республики 08.11.2022 удовлетворено исковое заявление прокуратуры об истребовании из незаконного владения ООО «Резерв» муниципального недвижимого имущества – канализационных сетей и канализационно-насосных станций.

Обращение в суд последовало после проведения прокурорской проверки, которой установлено, что указанные объекты коммунального назначения являются муниципальной собственностью и закреплены в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия Инсарского муниципального района «Энергосервис».

Однако использовало и обслуживало эти объекты ООО «Резерв» - без каких-либо правовых оснований, лишив возможности муниципальное предприятие осуществлять уставную деятельность по водоснабжению.

Судом на ответчика возложена обязанность возвратить муниципальному предприятию объекты коммунального назначения.

Судебный акт в законную силу не вступил.