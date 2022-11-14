В Пензе по факту смерти мужчины при пожаре проводится доследственная проверка

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По факту смерти мужчины 1968 года рождения Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка.

Установлено, что возгорание произошло в 23 часу 12 ноября 2022 года в квартире на пятом этаже дома по улице Кронштадтской.

Погибшим обнаружен 54-летний хозяин квартиры. По имеющейся информации, мужчина проживал один.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился в жилой комнате.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.