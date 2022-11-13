Житель Мордовии, оформивший микрозаймы на мать, предстанет перед судом

Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего жителя поселка Ромоданово. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

Как установило следствие, в августе этого года, обвиняемый, зная паспортные данные и реквизиты своей матери, трижды оформил на нее микрозаймы через Интернет. Когда деньги поступали на ее счет, мужчина, воспользовавшись телефон женщины, переводил их на свою карту. Всего таким образом он сумел получить 14 тысяч рублей, которые потратил на то, чтобы сделать ставки.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.