Картины мордовского художника Федота Сычкова покажут в Русском музее

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи и Русский музей договорились об обмене выставок. В Санкт-Петербург отправятся картины художника Федота Сычкова.

- Его работы настолько искренние, радостные и добрые - этого сейчас не хватает, как воздуха. Людям нужен заряд оптимизма, настоящей народности, - считает директор мордовского музея Людмила Нарбекова.

Взамен в Мордовии откроется выставка Айвазовского или Куинджи. Обмен выставок состоится в конце 2023-начале 2024 года.